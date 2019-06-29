موجودات النقد السعودي ترتفع إلى 1965 مليار ريال

الرياض- الوئام:

ارتفعت موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي(ساما) التي تُعد بمثابة البنك المركزي في المملكة، خلال شهر أيار/مايو الماضي إلى حوالي 1965 مليار ريال.

وهذا أعلى مستوى للموجودات منذ آذار/ مارس -2017، حيث ارتفعت بمقدار 5ر45 مليار ريال، وذلك مقارنة بشهر نيسان/ أبريل الماضي.

وحسبما أظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد اليوم السبت، ارتفعت موجودات “ساما” لشهر أيار /مايو 2019 بـ 2ر34 مليار ريال مقارنة بنفس الشهر من 2018.

وتراجعت استثمارات مؤسسة النقد السعودي في أوراق مالية بالخارج، التي تمثل نحو 61 بالمئة من إجمالي موجوداتها، لتصل إلى 6ر1191 مليار ريال بنهاية شهر أيار/ مايو الماضي، بنسبة انخفاض قدرها 4ر1 بالمئة .