ياسر بن حسن المسحل رئيسا للاتحاد السعودي لكرة القدم

الرياض - الوئام:

أسفرت انتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم، التي أجريت اليوم، عن اختيار الجمعبة العمومية، ياسر بن حسن المسحل، رئيسا للاتحاد، وذلك حتى عام 2023.

كما اختارت الجمعية العمومية، خالد الثبيتي، نائبا لرئيس الاتحاد، وعضوية كل من: أضواء العريفي، بندر الأحمدي، تركي السلطان، خالد بن مقرن، عبد الله كبوها، نعيم البكر، نزيه النمر، معيض الشهري، وعبد العزيز العفالق.

ويشار إلى أنها المرة الأولى التي يضم اتحاد الكرة السعودي سيدة بين أعضاءه، وفازت بهذا المنصب السيدة أضواء العريفي، مؤسسة ورئيسة نادي اليمامة النسائي منذ سبتمبر 2007.

وتعمل العريفي مستشارة في الهيئة العامة للرياضة”، وعضوة لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية في الاتحاد السعودي لكرة القدم منذ فبراير 2018، وعضو اللجنة الرياضية في غرفة الرياض منذ يناير 2018.

وقد شغلت سابقاً منصب مدير صندوق الأسهم في شركة السعودي الفرنسي كابيتال بين 2014 و2016، ومسؤول المحفظة الاستثمارية في ذات الشركة من 2013 وحتى 2014.

وكانت الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم، اختتمت، اليوم، جدول أعمال اجتماعها غير الاعتيادي، قبل البدء في إجراء الانتخابات.