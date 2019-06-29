“الوئام” تنشر أرقام السجلات المدنية للمقبولين مبدئيا في وظائف بالطائف

الرياض - الوئام:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، أرقام السجلات المدنية للمقبولين مبدئيا في عدد من وظائف الخدمة المدنية لبند الأجور والمستخدمين في صحة الطائف، والمخصصة لحملة الابتدائية والمتوسطة.

وأكدت الصحة أن القبول مبدئي يتبعه مطابقة للوثائق الرسمية والتأكد من مطابقتها للمدون على الموقع الإلكتروني.

وحددت مواعيد المقابلة وتدقيق الوثائق لكل وظيفة، واشترطت إحضار الأصل مع صورة منه لكلا من:

المؤهلات العلمية ،الخبرات العملية ( التأمينات للقطاع الخاص)،الهوية الشخصية، اثبات السكن رخصة القيادة للسائقين.

وحدد مقر المقابلة والمطابقة بمجمع الملك فيصل الطبي المبنى الاداري بحيث يكون:

الثلاثاء 29 شوال لوظائف خادم صحي رجال

والأربعاء 30 شوال وظائف حارس ، سائق ، مراسل

والخميس1ذو القعدة لوظائف خادم صحي نساء ، عامل

وأوضح عبدالهادي الربيعي، المتحدث الرسمي، أن اللجنة المعنية بالاختبارات والمقابلات الشخصية شكلت لسرعة مزاولة أعمالها الأسبوع القادم على أن يعلن القبول النهائي الأسبوع بعد القادم لاستكمال مسوغات التعيين للمقبولين نهائي.

وقد جاءت أرقام المقبولين على النحو النالي:

1039677586

1024747337

1058809490

1013192529

1010800876

1078092762

1086095815

1061339584

1069179636

1052321666

1036258885

1097473142

1088570633

1065283853

1049890906

1070442585

1091451466

1084529021

1051785226

1086820584

1000338945

1048714107

1062129455

1072242306

1089814022

1058675339

1043380326

1049966946

1039990286

1056772815

1085021663

1082456029

1040494682

1060573043

1050483567

1036426771

1014913337

1053884720

1020069769

1088943368

1060433743

1026694487

1016192641

1054609647

1082178334

1039605975

1087201503

1058247162

1045925680

1105173916

1093031068

1072863424

1078351705

1065351999

1037708920

1075908325

1037283254

1056068578

1015445289

1068190402

1025088483

1134710779

1033344050

1024582056

1036277687

1065431866

1030379646

1080273806

1049383076

1032681130

1040943761

1050565736

1077777546

1098400300

1092637386

1026540375

1077850418

1089039521

1053995187

1057897397

1069743068

1092344181

1010085825

1013894629

1041570282

1106019340

1023213489

1008188102

1035589025

1001695632

1069423174

1051416004

1039045271

1023951393

1023819020

1037539978

1067122687

1115871962

1073333278

1097438541

1070720410

1070638174

1086265350

1057334839

1099767780

1070749351

1086875810

1046923841

1080356783

1096245046

1087257109

1072817354

1049894544

1042002533

1018776185

1064100355

1052563739

1084880689

1088820616

1071760787

1051267316

1035459534

1053209878

1056479247

1102388129

1033737535

1074672583

1100457694

1100814225

1016562744

1080508748

1058232032

1100627403

1087976005

1082867753

1015981283

1034256097

1070606403

1087224364

1020104681

1044170585

1007703596

1074678408

1083099414

1061710529

1003858188

1041449024

1023166893

1001250248

1073849919

1086547278

1080618968

1086260591

1096439540

1095133821

1088716293

1027120821

1024665182

1027818457

1071948507

1074453901

1103601066

1008547976

1069191524

1093444642

1093223087

1114418286