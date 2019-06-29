“الوئام” تنشر أرقام السجلات المدنية للمقبولين مبدئيا في وظائف بالطائف

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، أرقام السجلات المدنية للمقبولين مبدئيا في عدد من وظائف الخدمة المدنية لبند الأجور والمستخدمين في صحة الطائف، والمخصصة لحملة الابتدائية والمتوسطة.
وأكدت الصحة أن القبول مبدئي يتبعه مطابقة للوثائق الرسمية والتأكد من مطابقتها للمدون على الموقع الإلكتروني.
وحددت مواعيد المقابلة وتدقيق الوثائق لكل وظيفة، واشترطت إحضار الأصل مع صورة منه لكلا من:
المؤهلات العلمية ،الخبرات العملية ( التأمينات للقطاع الخاص)،الهوية الشخصية، اثبات السكن رخصة القيادة للسائقين.
وحدد مقر المقابلة والمطابقة بمجمع الملك فيصل الطبي المبنى الاداري بحيث يكون:
الثلاثاء 29 شوال لوظائف خادم صحي رجال
والأربعاء 30 شوال وظائف حارس ، سائق ، مراسل
والخميس1ذو القعدة لوظائف خادم صحي نساء ، عامل
وأوضح عبدالهادي الربيعي، المتحدث الرسمي، أن اللجنة المعنية بالاختبارات والمقابلات الشخصية شكلت لسرعة مزاولة أعمالها الأسبوع القادم على أن يعلن القبول النهائي الأسبوع بعد القادم لاستكمال مسوغات التعيين للمقبولين نهائي.
وقد جاءت أرقام المقبولين على النحو النالي:
1039677586
1024747337
1058809490
1013192529
1010800876
1078092762
1086095815
1061339584
1069179636
1052321666
1036258885
1097473142
1088570633
1065283853
1049890906
1070442585
1091451466
1084529021
1051785226
1086820584
1000338945
1048714107
1062129455
1072242306
1089814022
1058675339
1043380326
1049966946
1039990286
1056772815
1085021663
1082456029
1040494682
1060573043
1050483567
1036426771
1014913337
1053884720
1020069769
1088943368
1060433743
1026694487
1016192641
1054609647
1082178334
1039605975
1087201503
1058247162
1045925680
1105173916
1093031068
1072863424
1078351705
1065351999
1037708920
1075908325
1037283254
1056068578
1015445289
1068190402
1025088483
1134710779
1033344050
1024582056
1036277687
1065431866
1030379646
1080273806
1049383076
1032681130
1040943761
1050565736
1077777546
1098400300
1092637386
1026540375
1077850418
1089039521
1053995187
1057897397
1069743068
1092344181
1010085825
1013894629
1041570282
1106019340
1023213489
1008188102
1035589025
1001695632
1069423174
1051416004
1039045271
1023951393
1023819020
1037539978
1067122687
1115871962
1073333278
1097438541
1070720410
1070638174
1086265350
1057334839
1099767780
1070749351
1086875810
1046923841
1080356783
1096245046
1087257109
1072817354
1049894544
1042002533
1018776185
1064100355
1052563739
1084880689
1088820616
1071760787
1051267316
1035459534
1053209878
1056479247
1102388129
1033737535
1074672583
1100457694
1100814225
1016562744
1080508748
1058232032
1100627403
1087976005
1082867753
1015981283
1034256097
1070606403
1087224364
1020104681
1044170585
1007703596
1074678408
1083099414
1061710529
1003858188
1041449024
1023166893
1001250248
1073849919
1086547278
1080618968
1086260591
1096439540
1095133821
1088716293
1027120821
1024665182
1027818457
1071948507
1074453901
1103601066
1008547976
1069191524
1093444642
1093223087
1114418286