ترامب يصف ولي العهد بـ”المصلح” ويشيد بتطور المملكة

أوساكا - الوئام:

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بـ “المصلح”، مشيرًا إلى أنه يفتح المملكة اقتصاديًا واجتماعيًا، وأضاف أنه يقدر المشتريات السعودية العسكرية.

وقال ترامب قبل الاجتماع الثنائي مع المملكة المتحدة: “إنه لشرف لي أن أكون مع ولي عهد المملكة العربية السعودية، فهو صديق لي – وهو رجل قام بالفعل بأشياء في السنوات الخمس الماضية من حيث الانفتاح على المملكة العربية السعودية”، وأضاف: “أعتقد بشكل خاص أن ما قام به من أجل النساء بمثابة ثورة بطريقة إيجابية للغاية”.

فيما قال ولي العهد: “نحن نحاول بذل قصارى جهدنا لبلدنا، المملكة العربية السعودية، وهي رحلة طويلة”.

فيما قال ترامب إن المشتريات السعودية من المعدات العسكرية تدعم مليون وظيفة على الأقل في الولايات المتحدة.