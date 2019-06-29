التعليقات: 0

في حملات تفتيشية لوزارة البيئة

1.23 مليون ريال غرامات عدم الحفاظ على مصادر المياه

1.23 مليون ريال غرامات عدم الحفاظ على مصادر المياه
weam.co/598221
الرياض - الوئام

ضبطت وزارة البيئة والمياه والزراعة، 83 مخالفاً لنظام المحافظة على مصادر المياه ولائحته التنفيذية، تجاوزت قيمتها 1.23 مليون ريال وتوزعت في مناطق الرف الرسوبي والدرع العربي وذلك في مناطق الرياض، والقصيم، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، وحائل، والباحة، والشرقية، وتبوك.

وأوضحت الوزارة، أن المخالفات اشتملت على حفر آبار دون الحصول على ترخيص، وحفر آبار دون الحصول على رخصة لمزاولة مهنة حفر الآبار، إلى جانب تنظيف الآبار دون ترخيص من الوزارة، وزيادة عمق الحفر على خلاف ما صدر في الترخيص المصرح له.

وبينت الوزارة، أن إجمالي الغرامات على مقاولي الحفر والأفراد والجهات المخالفة بلغت نحو 1.23 مليون ريال، مشيرة إلى أن قيمة المخالفات تعتمد على التكوين الجيولوجي ونوع المخالفة حسب تعدد المخالفات، إضافةً إلى إلزام مرتكبي المخالفات بردم الآبار المخالفة على نفقتهم الخاصة إذا كانت في أرض لا يملكها أو منها ضرر على المجاورين وفق تطبيق النظام.

روابط ذات صلة

“الوئام” تنشر أرقام السجلات المدنية للمقبولين مبدئيا في وظائف بالطائف

“الوئام” تنشر أرقام السجلات المدنية للمقبولين مبدئيا في وظائف بالطائف

غدا.. التعليم تعلن أسماء المرشحين للوظائف التعليمية والإدارات الموجهين إليها

غدا.. التعليم تعلن أسماء المرشحين للوظائف التعليمية والإدارات الموجهين إليها

القيادة تهنئ رئيس جمهورية الكونغو بذكرى استقلال بلاده

القيادة تهنئ رئيس جمهورية الكونغو بذكرى استقلال بلاده

الرئيس الروسي يزور السعودية فى الخريف المقبل

الرئيس الروسي يزور السعودية فى الخريف المقبل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>