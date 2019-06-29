إيران تهدد: إما الالتزام بالاتفاق النووي أو تسريع إنتاج اليورانيوم

وكالات - الوئام:

جددت إيران، اليوم السبت، تعهدها بالبقاء في الاتفاق النووي، في حال التزمت الدول الأوروبية بتعهداتها.

ونقلت وكالة “فارس” الإيرانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، قوله “إذا التزمت الدول الأوروبية بتعهداتها المدرجة في الاتفاق النووي، عندها ستبقى إيران في هذا الاتفاق”.

وأضاف “أما في حالة عدم حصولنا على الاطمئنان اللازم في هذا الأمر، فإن الانسحاب من الاتفاق النووي أو اتخاذ الخطوات التالية (لخفض الالتزامات) ستكون من بين خيارات إيران القادمة”.

وتابع موسوي، قبل انتهاء اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في العاصمة النمساوية فيينا، “نحن نتوقع أن يتم في هذا الاجتماع اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبل الاتفاق النووي، وبقاء إيران في الاتفاق النووي سيتوقف على نتائج هذا الاجتماع”.

وكانت إيران قد أعلنت، قبل أيام، أنها سوف تزيد إنتاجها من اليورانيوم المخصب بأكثر من 3.67%.

وذكر المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي: “العد العكسي لإنتاج 300 كغم من اليورانيوم المخصب سيبدأ في غضون 10 أيام”.

وتابع المتحدث: “إنتاجنا من اليورانيوم منخفض التخصيب سيزداد بسرعة بعد 27 يونيو”، مضيفا: “دخول إيران المرحلة الثانية لخفض التزاماتها في الاتفاق النووي يعتمد على التزام الدول الأوروبية”.

وأضاف: “قد نصدر الماء الثقيل وهذا لن يمثل انتهاكا للاتفاق النووي”.

كما ذكر المتحدث أنه “لا يزال هناك وقت أمام الدول الأوروبية للمساعدة في حماية إيران من عقوبات أمريكا لكنها بحاجة للتحرك لا الكلام”.

وأعلنت إيران، في 15 مايو، عن تعزيزها برنامج تخصيب اليورانيوم ردا على قرار الولايات المتحدة العام الماضي بالانسحاب من الاتفاق النووي وفرض عقوبات اقتصادية ثقيلة ضد إيران والدول والأطراف التي تقيم تجارة معها.