بسبب صورة.. اعتداء وحشي على مهندسين عرب في كازاخستان

تناقل مستخدمون بمواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر هجومًا جماعيًا عنيفًا على أشخاص قيل إنهم عمال عرب بينهم أردنيون ولبنانيون في كازاختسان.

وذكرت حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي أن المهاجمين عمال كازاخستانيون غاضبون من صورة نشرها مهندس لبناني لفتاة كازاخية اعتبرها مواطنوها إساءة لهم.

وذكرت التقارير المحلية أن قضية الصورة كانت الشرارة، إلا أن غضب العمال الحقيقي ناجم عن مشاكل أبرزها عدم المساواة في الأجور.

ونشر لاحقًا مقطع فيديو للبناني ملتقط الصورة وهو يعتذر في رسالة وجهها للكازاخيين.

ونقلت وسائل إعلام أردنية عن الناطق باسم وزارة الخارجیة الأردنية سفیان القضاة قوله إن مركز عملیات الوزارة یتابع بشكل مستمر من خلال سفارة البلاد في نور سلطان (أستانا) حادثة اعتداء على مجموعة من المھندسین بینھم أردنیون یعملون لدى شركة المقاولون المتحدون CCC في جمھوریة كازاخستان.

وأوضح القضاة أن الاعتداء، وقع بمخیم للشركة المذكورة في مدینة تینجیز والتي تبعد عن العاصمة نورسلطان نحو ٢٢٠٠ كیلو متر.

وأكد أن ”الأمور قد أصبحت الآن تحت سیطرة الأمن وتم العمل على نقل كافة المواطنین من تلك المنطقة إلى منطقة (اتراو) قرب مركز المحافظة، وأكد القضاة أن الأردنیین العاملین في المنطقة ھناك بخیر وھناك إصابات طفیفة تم توفیر العنایة الصحیة المطلوبة لھا“.