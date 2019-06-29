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النواب الليبي يدعم قرارات الجيش العقابية ضد تركيا

النواب الليبي يدعم قرارات الجيش العقابية ضد تركيا
weam.co/598252
الوئام - متابعات

أعلن مجلس النواب الليبي والحكومة الليبية المؤقتة، السبت، عن دعم قرارات الجيش الوطني الليبي بالتصدي والاستهداف المباشر للأهداف التركية في ليبيا بعد دعمها الصريح والواضح للإرهابيين.

وأعلن الجيش الوطني الليبي اتخاذ حزمة إجراءات رادعة ضد التدخل القطري والتركي في العاصمة طرابلس، والذي أسفر عن تخريب كبير وقتلى في صفوف المدنيين وتوفير الغطاء لجريمة غريان.

وتضمنت الإجراءات أمرا لقائد القوات الجوية باستهداف السفن والطائرات الحربية التركية التي توجد داخل المياه الإقليمية الليبية، وأي شركات أو مقرات تتبع للدولة التركية، إضافة إلى أمر بإيقاف جميع الرحلات الجوية من المطارات الليبية إلى التركية والعكس.

وتأتي هذه القرارات نتيجة للاعتداء التركي المباشر على السيادة الليبية ودعم الجماعات الإرهابية بالسلاح، وضلوعها في مذبحة مستشفى غريان، 26 يونيو الجاري، التي أسفرت عن استشهاد 43 جريحا من الجيش الليبي وقوات الإسناد.

كما منح المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، فجر السبت، الإذن بالرد القاسي على خيانة الخلايا النائمة التي نفذت عملية تصفية وهدم ضد بيوت الشرفاء بمدينة غريان جنوب طرابلس، بحسب بيان للجيش.

وفور صدور بيان الجيش، شن سلاح الجو الليبي غارات على مواقع عسكرية مختلفة في مدينة غريان يتمركز بها عناصر مليشيات الوفاق الإرهابية.

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