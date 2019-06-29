مفاوضات «عموري» مع الهلال تتعثر.. تعرّف على السبب!

تعثرت مفاوضات إدارة الهلال مع اللاعب الدولي الإماراتي عمر عبدالرحمن في الوقت الحالي، لعدم تواجد رئيس نادي الهلال في المملكة العربية السعودية.

وانضم النجم الإماراتي لكتيبة الزعيم في الموسم الماضي ولكنه لم يكمل موسمه بداعي إصابة الرباط الصليبي الذي أنهت موسمه مبكرًا في الجولة السادسة أمام نادي الشباب ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتعثرت المفاوضات في الوقت الحالي لعدم تواجد رئيس نادي الهلال فهد بن نافل العتيبي حيث يتواجد ابن نافل في العاصمة الفرنسية باريس لحسم ملفات تخص الفريق الهلالي حيث من المتوقع أن يفتح المفاوضات مع الإماراتي “عموري” في الأسبوع المقبل.

وقالت مصادر لـ”الوئام “، إن عموري تلقى عرضًا من ناديه السابق العين الإماراتي وينتظر عرض الفريق الهلالي الذي سيقدم له خلال الأيام المقبلة ليفاضل بين العرضين.

و تشير المصادر إلى أن عموري سيتوجه إلى قبول عرض الهلال ليستمر موسمًا آخرًا مع الهلال.

و يعتبر الإماراتي عمر عبدالرحمن نجمًا مهمًا يرغب الهلاليون باستمراره في صفوف الفريق العاصمي حيث من المتوقع أن يلعب كلاعب آسيوي مع الهلال في بطولة دوري أبطال اسيا دور الـ16 حيث سيلاقي الهلال مواطنه الأهلي يوم الـ6 اغسطس من الشهر ما بعد القادم في جدة و الـ13 من شهر ذاته في لقاء الإياب.