التعليقات: 0

باكستان توقع اتفاق قرض مجمع بقيمة 375 مليون دولار مع بنوك إماراتية

باكستان توقع اتفاق قرض مجمع بقيمة 375 مليون دولار مع بنوك إماراتية
weam.co/598259
الوئام - متابعات

أعلنت الحكومة الباكستانية، اليوم السبت، أنها وقعت اتفاقا للحصول على قرض مجمع قيمته 375 مليون دولار من بنوك إماراتية خلال شهر يونيو حزيران يشمل شرائح تقليدية وأخرى تتفق مع النظام المصرفي الإسلامي، وفقا لرويترز.

وذكر بيان أصدرته الحكومة أن مجموعة من البنوك الكبرى في الإمارات استوفت طلبات الاكتتاب لشرائح القرض بالكامل.

ويقوم بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال بدور المنسق الدولي للقرض بينما ستكون بنوك دبي التجاري والإمارات دبي الوطني ونور بنك وبنك دبي الإسلامي وبنك المشرق ومصرف الشارقة الإسلامي مسؤولة عن ترتيب القرض وتجميعه.

روابط ذات صلة

باكستان تشدد على ضمان حقوق مواطنيها العاملين بمشاريع مونديال قطر

باكستان تشدد على ضمان حقوق مواطنيها العاملين بمشاريع مونديال قطر

باكستان تدين بشدة الهجوم الحوثي الإرهابي الذي استهدف مطار أبها

باكستان تدين بشدة الهجوم الحوثي الإرهابي الذي استهدف مطار أبها

بيان سعودي إماراتي أمريكي بريطاني يطالب إيران بوقف أنشطتها المهددة للاستقرار الإقليمي

بيان سعودي إماراتي أمريكي بريطاني يطالب إيران بوقف أنشطتها المهددة للاستقرار الإقليمي

الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبها

الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>