باكستان توقع اتفاق قرض مجمع بقيمة 375 مليون دولار مع بنوك إماراتية

الوئام - متابعات

أعلنت الحكومة الباكستانية، اليوم السبت، أنها وقعت اتفاقا للحصول على قرض مجمع قيمته 375 مليون دولار من بنوك إماراتية خلال شهر يونيو حزيران يشمل شرائح تقليدية وأخرى تتفق مع النظام المصرفي الإسلامي، وفقا لرويترز.

وذكر بيان أصدرته الحكومة أن مجموعة من البنوك الكبرى في الإمارات استوفت طلبات الاكتتاب لشرائح القرض بالكامل.

ويقوم بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال بدور المنسق الدولي للقرض بينما ستكون بنوك دبي التجاري والإمارات دبي الوطني ونور بنك وبنك دبي الإسلامي وبنك المشرق ومصرف الشارقة الإسلامي مسؤولة عن ترتيب القرض وتجميعه.