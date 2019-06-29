التعليقات: 0

مقاتلات التحالف تدمر مخازن وآليات لمليشيا الحوثي الإرهابية في صعدة

مقاتلات التحالف تدمر مخازن وآليات لمليشيا الحوثي الإرهابية في صعدة
weam.co/598263
الوئام - واس

دمرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن آليات تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في معقلها بمحافظة صعدة.

وقالت مصادر عسكرية يمنية: إن مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن دكّت مواقع متفرقة لمليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، في مديرية كتاف شرق صعدة، إضافة إلى موقع آخر للمليشيا الإرهابية في منطقة الفحلوين المتاخمة لمركز مديرية كتاف، ما نتج عنه تدمير مدفعية ومصرع عدد من عناصر المليشيا الإرهابية.

ودكت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن بعدد من الغارات الجوية، مخزن أسلحة تابع للمليشيا في وادي حضوان، بالمديرية ذاتها، وأسفر القصف عن تدميره ومصرع وجرح عدد من عناصر المليشيا الحوثية.

كما استهدفت الغارات مواقع وتجمعات المليشيا في منطقتي الغول، والعشاش القريبتين من مركز المديرية.

روابط ذات صلة

الكويت تدين الاستهداف المتكرر من المليشيا الحوثية للسعودية عبر إطلاق الصواريخ الباليستية

الكويت تدين الاستهداف المتكرر من المليشيا الحوثية للسعودية عبر إطلاق الصواريخ الباليستية

التحالف: الدفاع الجوي السعودي يسقط طائرة مسيرة حوثية باتجاه منطقة سكنية بخميس مشيط

التحالف: الدفاع الجوي السعودي يسقط طائرة مسيرة حوثية باتجاه منطقة سكنية بخميس مشيط

التحالف: وفاة سوري وإصابة 7 مدنيين في هجوم إرهابي من مليشيا الحوثي على مطار أبها

التحالف: وفاة سوري وإصابة 7 مدنيين في هجوم إرهابي من مليشيا الحوثي على مطار أبها

اليمن: الجيش يتقدم ضد مليشيات الحوثي المدعومة من إيران

اليمن: الجيش يتقدم ضد مليشيات الحوثي المدعومة من إيران

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>