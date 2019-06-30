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طائرات تركية تقصف مدنيين شمال العراق وتقتل أربعة منهم

طائرات تركية تقصف مدنيين شمال العراق وتقتل أربعة منهم
weam.co/598271
الوئام - وكالات

أعلنت ​وزارة الخارجية العراقية، السبت، عن إدانتها​ للقصف التركي على منطقة كورته في محافظة السليمانية.

وذكر بيان الوزارة أن العراق يُعبِّر: “عن إدانته لقيام طائرتين حربيتين تابعتين لسلاح الجوِ التركيِ بقصف مكثف على منطقة كورته في محافظة السليمانية؛ ممَّا تسبَّب بإزهاق أرواح أربعة مُواطِنين، وجرح أربعة آخرين، وترويع المدنيِّين الآمنين”.

وأشار البيان إلى أن “الأعمال الحربية التركية تنتهك السيادة العراقية وتناقض مبادئ حسن الجوار”، وتمثل “وتمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدوليِّ الإنسانيّ”.

وطالبت وزارة الخارجية أنقرة بـ”وقف قصف المناطق العراقية واحترام السيادة والتعاون لضمان أمن الحدود”.

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