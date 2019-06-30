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تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار

طقس اليوم: هطول امطار رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية

طقس اليوم: هطول امطار رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية
weam.co/598276
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- يتوقع بمشيئة الله تعالى تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على المرتفعات الجنوبية الغربية.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة و المدينة المنورة خاصة الأجزاء الشرقية منها كذلك على مناطق الجوف والحدود الشمالية .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18 – 42 كم / ساعة ،وارتفاع الموج من متر إلى مترين.

وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12 – 34 كم / ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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