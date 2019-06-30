التعليقات: 0

يقوم بترصد قائدي المركبات وابتزازهم مالياً

شرطة العاصمة المقدسة تقبض على مواطن انتحل صفة رجل المرور السري

شرطة العاصمة المقدسة تقبض على مواطن انتحل صفة رجل المرور السري
weam.co/598277
مكة المكرمة- الوئام:

صرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد / محمد بن عبدالوهاب الغامدي، بأن الجهات المختصة بشرطة العاصمة المقدسة باشرت عدة بلاغات عن قيام شخص بانتحال صفة رجل المرور السري، وترصد قائدي المركبات الذين يقومون بنقل الركاب بطريقة غير نظامية، وابتزازهم بطلب مبالغ مالية منهم لإعفائهم مما يترتب على مخالفاتهم من عقوبات مالية وحجز مركباتهم، وقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال بفضل الله عن تحديد هوية المتهم، مواطن في العقد الرابع من العمر، والقبض عليه وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وشرطة منطقة مكة المكرمة إذ تُعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

روابط ذات صلة

بدء منع دخول المقيمين والمركبات للعاصمة المقدسة

بدء منع دخول المقيمين والمركبات للعاصمة المقدسة

شاهد: أسماء المرشحين والمرشحات للمقابلات الشخصية بوزارة النقل

شاهد: أسماء المرشحين والمرشحات للمقابلات الشخصية بوزارة النقل

شاهد: «الوجه» تأسر قلوب زوارها بطبيعتها الخلابة

شاهد: «الوجه» تأسر قلوب زوارها بطبيعتها الخلابة

جامعة الباحة: فتح باب القبول السنوي لخريجي الثانوية العامة

جامعة الباحة: فتح باب القبول السنوي لخريجي الثانوية العامة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>