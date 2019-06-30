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لم يُعرف الدافع وراء الجريمة

مقتل منسق موسيقي إسرائيلي بالرصاص في وسط المكسيك

مقتل منسق موسيقي إسرائيلي بالرصاص في وسط المكسيك
weam.co/598278
مكسيكو سيتي -الوئام:

قالت السلطات المكسيكية إن مسلحين مجهولين قتلوا بالرصاص منسق الموسيقى الإلكترونية الإسرائيلي رونين دهان المعروف أيضا باسم بيربليكس خلال هجوم على ناد للرقص في مدينة سان لويس بوتوسي بوسط المكسيك.

وقال مكتب النائب العام لولاية سان لويس بوتوسي في بيان إن مجموعة من الرجال المسلحين دخلوا النادي الواقع في جنوب المدينة في ساعة مبكرة من صباح أمس السبت وأطلقوا النار وقتلوا دهان (45 عاما) وأصابوا ثلاثة آخرين.

ولفظ أحد الجرحى أنفاسه الأخيرة متأثرا بجروح في أحد المستشفيات فيما بعد.

ولم يُعرف الدافع وراء الجريمة.

وقال مكتب النائب العام إن من المعتقد أن دهان كان يؤدي عرضا في النادي وتم التعرف عليه من الوثائق التي كانت معه وإنه كان
مواطنا إسرائيليا.

وأوضحت صفحة رسمية لدهان على فيسبوك إنه ولد في فرنسا ونشأ في إسرائيل ومستقر في ستوكهولم.

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