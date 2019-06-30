إيفانكوفيتش: أهلي جدة من أكبر الفرق في آسيا

جدة- الوئام:

وجه المدير الفني لأهلي جدة السعودي لكرة القدم، برانكو إيفانكوفيتش، الشكر لرئيس النادي الأمير منصور بن مشعل، لمنحه فرصة تدريب أحد أكبر الفرق الآسيوية.

وقال إيفانكوفيتش في المؤتمر الصحافي لتقديمه: “في البداية أود أن أعرب عن جزيل شكري وتقديري للأمير منصور بن مشعل على منحي فرصة تدريب واحد من أكبر الفرق في آسيا وبطل كبير في السعودية على مستوى الدوري وبطولات الكأس”.

وأضاف: “لدينا 7 خانات للاعبين المحترفين الأجانب، وأنا على نقاش مستمر مع الأجهزة الإدارية في النادي لبحث الاختيارات الممكنة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية”.

وأكد: “تلقى الفريق كماً كبيراً من الأهداف في الموسم الماضي وهو ما يحتم علينا تعزيز الجانب الدفاعي بعناصر قادرة على مساعدتنا لتقديم الأفضل”.

وتابع: “لدي عمل كبير ينتظرني في الفترة المقبلة ولاشك نحتاج وقفة الجميع خلفنا لتحقيق الطموحات”.

وأردف: “الأهلي فريق كبير والفرق الكبيرة يجب أن تنافس بقوة على كل بطولة تشارك بها”.

وأكمل: “فلسفتي ستعتمد على تقديم كرة جذابة للمتابع وأميل للعب الهجومي مع الحفاظ على التوازن والجدية التامة في كافة خطوط اللعب”.

واختتم برانكو حديثه قائلاً: “كل ما أستطيع أن أعد به جماهير الأهلي هو العمل فقط وبذل كل ما في وسعي لإرضائهم”.