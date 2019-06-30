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ترويع المدنيِّين الآمنين

مقاتلات تركية تقصف السليمانية وتقتل عراقيين

مقاتلات تركية تقصف السليمانية وتقتل عراقيين
weam.co/598289
بغداد- الوئام:

أدانت وزارة الخارجية العراقية قصف طائرتين حربيتين من سلاح الجو التركي إحدى القرى، مما أدى إلى مقتل أربعة مدنيين وإصابة أربعة آخرين بمحافظة السليمانية 350 كيلومتراً شمال بغداد.

وذكر بيان لوزارة الخارجية أن “العراق يعبر عن إدانته لقيام طائرتين حربيتين تابعتين لسلاح الجوِّ التركيِّ بقصف مكثف على منطقة كورته بمحافظة السليمانيّة ممَّا تسبَّب بإزهاق أرواح أربعة مُواطِنين، وجرح أربعة آخرين، وترويع المدنيِّين الآمنين”.

وأوضح البيان “في الوقت الذي نحرص فيه أشد الحرص على إقامة علاقات استراتيجية طويلة الأمد، وعلى منع قيام أعمال تنطلق من الأراضي العراقية ضد أمن الجارة تركيا نرى أنّ القيام بأعمال حربية منفردة تنتهك السيادة العراقية، وتُناقِض مبادئ حُسن الجوار التي تنظم العلاقات بين جارين متآخين كبلدينا وشعبينا، وتمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني”.

وشدد البيان “مهما كانت الظروف والمُسوِّغات نُؤكّد على الجانب التركيّ أهمية وقف القصف على مناطق عراقية، وضرورة احترام السيادة، والتعاون المتبادل لضمان أمن حدود البلدين”.

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