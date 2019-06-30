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حشد المتظاهرين بات يشكل تحديًا

الاتحاد الاوروبي يحذر من العنف المسلح ضد المتظاهرين في السودان

الاتحاد الاوروبي يحذر من العنف المسلح ضد المتظاهرين في السودان
weam.co/598303
بروكسل- الوئام:

دعا الاتحاد الأوروبي وعدة دول غربية ومجموعات حقوقية المجلس العسكري لتجنب استخدام العنف الأحد.وقال الاتحاد الأوروبي إن الأساس يبقى حقهم في التظاهر بشكل سلمي والتعبير عن آرائهم إن كان ذلك في 30 حزيران/يونيو أو أي يوم آخر”.

أما أمين عام منظمة العفو الدولية كومي نايدو فقال إن على المجلس عدم السماح للبلاد بالانزلاق إلى مزيد من القمع. العالم يراقب.

لكن حشد المتظاهرين بات يشكل تحديًا منذ العملية الأمنية وقطع المجلس العسكري للإنترنت بشكل واسع.

وفي الفترة التي سبقت الإطاحة بالبشير، تم حشد عشرات آلاف المتظاهرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكن بات على قادة الحركة الاحتجاجية الآن اللجوء إلى تنظيم الحملات داخل الأحياء لضمان استمرارية الحراك.

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