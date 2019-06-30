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بأوامر السلطات المختصة

إخلاء أكثر من 230 ألف شخص في اليابان بسبب الأمطار الغزيرة

إخلاء أكثر من 230 ألف شخص في اليابان بسبب الأمطار الغزيرة
weam.co/598309
طوكيو - الوئام:

أصدرت السلطات اليابانية أوامر لأكثر من 230 ألف شخص بإخلاء منازلهم، بسبب استمرار هطول الأمطار الغزيرة، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية “إن.إتش.كيه” اليوم الأحد.

ويطالب مسؤولو الأرصاد الجوية في اليابان بتوخي الحذر حيث أن استمرار هطول الأمطار الغزيرة يمكن أن يسبب انهيارات أرضية وفيضانات في مناطق منخفضة، بالإضافة إلى هبوب رياح قوية في مختلف أنحاء البلاد.

وشهدت مقاطعة كوماموتو، جنوب غرب اليابان أمطارا بلغ منسوبها حوالي 200 ملليمتر خلال فترة 12 ساعة.

ومن المتوقع أن تزداد الأمطار من تلك الليلة حتى غد الاثنين في غرب اليابان، حيث تتحرك كتلة من الهواء البارد جنوبا.

ويمكن أن يصل منسوب الأمطار في الجزء الشمالي من منطقة كيوشو إلى 70 ملليمترا في الساعة.

ويقول مسؤولو الأرصاد الجوية إن الأمطار يمكن أن تتساقط على فترات متقطعة حتى منتصف الأسبوع.

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