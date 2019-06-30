تقنية تبوك وصامطة تبدآن القبول لبرنامج الدبلومات

تبوك - الوئام:

تبدأ الكلية التقنية بتبوك، اليوم، استقبال طلبات القبول في برنامج الدبلوم للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1440 / 1441هـ، ويستمر حتى الـ 12 من شهر ذي القعدة.

وأوضح عميد الكلية المهندس علي بن مرزوق البلوي، أن القبول والتسجيل سيتم عبر بوابة القبول الموحد على موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عبر الرابط www.tvtc.gov.sa، الذي يحتوي على جميع المعلومات التي يحتاجها المتقدم، إِضافة إلى شروط القبول.

وأَشار المهندس البلوي إلى أن تخصصات الدبلوم المتاحة لقبول خريجي الثانوية العامة والصناعية وما يعادلها تشتمل على 12 تخصصًا ضمن 6 أقسام هي: قسم التقنية الكهربائية (تخصص قوى كهربائية – الطاقة المتجددة), وقسم التقنية الميكانيكية (تخصص محركات ومركبات), وقسم التقنية المَدَنِيّة والمعمارية (تخصص مدني – عمارة – مساحة), وقسم تقنية الحاسب الآلي (تخصص برمجيات – شبكات – وسائط متعددة), وقسم التقنية الإدارية (تخصص محاسبة – إدارة مكتبية), وقسم التقنية الإلكترونية (تخصص إلكترونيات – الصناعية والتحكم).

كما أعلنت الكلية التقنية بصامطة اليوم، عن فتح باب القبول والتسجيل واستقبال طلبات المتقدمين للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي ١٤٤٠ / ١٤٤١هـ لمرحلة الدبلوم لقسم التقنية الإلكترونية تخصص “إلكترونيات صناعية” وتحكم وقسم التقنية الإدارية” تخصص محاسبة” وقسم الحاسب الآلي وتقنية المعلومات تخصص” إدارة أنظمة شبكات” وقسم تقنية التشييد “تخصص مدني” “تخصص معماري” “تخصص مساحة”.

ودعا عميد الكلية أحمد بن داحش دربشي، المتقدمين للاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة بالكلية وتعبئة نموذج طلب الالتحاق على الموقع الإلكتروني للقبول الموحد وتحري الدقة في إدخال البيانات وطباعته، فيما سيتم إرسال ترشيح القبول عبر رسائل نصية SMS على أرقام هواتف الاتصال في استمارة القبول الإلكتروني لاستكمال الإجراءات المطلوبة للمتقدمين بمقر الكلية علماً أنه سيتم القبول بعد اجتياز المتقدم لمعايير المفاضلة واختبار القبول.

وأشار أن القبول يستمر حتى الـ 12 من شهر ذي القعدة لعام ١٤٤٠هـ عن طريق بوابة القبول الموحد للتدريب التقني https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/ .