البحرين: إلغاء سحب جنسية 92 شيعيا متهمين بتشكيل حزب موال لإيران

المنامة - الوئام:

قضت محكمة الاستئناف البحرينية، اليوم، بإلغاء قرار سحب جنسية 92 شخصا من أصل 138 شيعيا صدرت بحقّهم في أبريل أحكام بالسجن وسحب الجنسية بعدما دينوا بتشكيل حزب بأمر من إيران، حسبما أفاد مصدر قضائي.

وأيّدت محكمة الاستئناف أحكام السجن الصادرة بحق جميع المتّمين الـ138. وهذا ليس حكما نهائيا، إذ يتوقع أن تحال القضية الى محكمة التمييز لتُصدر حكما نهائيا.

وقال المصدر القضائي لوكالة “فرانس برس”: “محكمة الاستئناف العليا الجنائية البحرينية ألغت عقوبة إسقاط الجنسية عن 92 شيعيا دينوا بقضية تنظيم ما يعرف بـ(حزب الله البحريني) لكنها أيّدت عقوبات السجن عليهم”.

وكانت محكمة الدرجة الأولى قضت في أبريل بسجن 69 شيعيا مدى الحياة، و39 آخرين بالسجن لمدة عشر سنوات، و23 شخصا بالسجن لمدة سبع سنوات، وستة متهمين لثلاث سنوات، ومتهم واحد لخمس سنوات، وبتجريد المتهمين الـ138 من جنسيتهم.