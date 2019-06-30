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على 3 دفعات

سحب القرعة الإلكترونية لـ 578 مواطنا من المشمولين بالمنح السامية بالطائف

سحب القرعة الإلكترونية لـ 578 مواطنا من المشمولين بالمنح السامية بالطائف
weam.co/598345
الطائف - الوئام:

بدأت أمانة الطائف اليوم، إجراءات سحب القرعة الإلكترونية للمواطنين والمواطنات المشمولين بالمنح السامية والبالغ عددهم (578) مواطناً ومواطنة، بحضور أمين المحافظة المهندس محمد بن هميل آل هميل.

وتضمنت القرعة الإلكترونية في يومها الأول إنهاء إجراءات (185) مواطناً ومواطنة، من المشمولين بالمنح يمثلون الدفعة الأولى، فيما تستكمل غداً إجراءات سحب القرعة الإلكترونية للدفعة الثانية البالغ عددها (200) مواطن ومواطنة، كما ستقام إجراءات سحب القرعة الإلكترونية للدفعة الثالثة المتضمنة (193) مواطناً ومواطنة الثلاثاء القادم، وذلك في القاعة المخصصة لإجراء القرعة الإلكترونية.

ورحب المهندس آل هميل في بداية أعمال القرعة بجميع الحضور من المواطنين والمواطنات المشمولين بالقرعة الإلكترونية، الذين استكملوا بياناتهم على البوابة الإلكترونية لأمانة الطائف، مشيرا إلى أن أعمال القرعة الإلكترونية تتم بشفافية، وعبر برنامج إلكتروني يقوم من خلاله المواطن والمواطنة باختيار موقع قطعته دون أي تدخل من موظفي الأمانة.

يذكر أن أمانة الطائف أعلنت في وقت سابق أسماء المواطنين والمواطنات المشمولين في المنح السامية، ودعتهم لاستكمال وتحديث بياناتهم على البوابة الالكترونية للأمانة : ( eservices.taifcity.gov.sa )، وذلك قبل موعد إجراء قرعة التخصيص.

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