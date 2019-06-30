التعليقات: 0

“الأسهم السعودية” يغلق مرتفعًا عند 8821.76 نقطة وبتداولات تخطت 2.5 مليار ريال

“الأسهم السعودية” يغلق مرتفعًا عند 8821.76 نقطة وبتداولات تخطت 2.5 مليار ريال
weam.co/598351
واس- الوئام

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعًا 25.15 نقطة ليقفل عند مستوى 8821.76 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 109 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 89 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 132 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 44 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات التأمين العربية، وثمار، والجوف، وزين السعودبة، وأمانة للتأمين, الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الحكير، ومشاركة ريت، والجزيرة ريت، والسعودي الفرنسي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.88% و 5.99%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وأميانتيت، وزين السعودية، والإنماء، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, وسابك, والإنماء، ودار الأركان، وزين السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو”، اليوم، مرتفعًا 92.07 نقطة ليقفل عند مستوى 3808.22 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 8 ملايين ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 500 ألف سهم تقاسمتها 597 صفقة.

روابط ذات صلة

نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية 1.66%

نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية 1.66%

موجودات النقد السعودي ترتفع إلى 1965 مليار ريال

موجودات النقد السعودي ترتفع إلى 1965 مليار ريال

شاهد التفاصيل: 387 وظيفة شاغرة للجنسين في القطاع الخاص

شاهد التفاصيل: 387 وظيفة شاغرة للجنسين في القطاع الخاص

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>