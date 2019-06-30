الهلال يعلن تعاقده مع المدرب الأفضل في رومانيا رازفان لوشيسكو

إبراهيم آل صالح- الوئام

أعلن نادي الهلال، تعاقده مع المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، صاحب الـ50 عامًا مدرب نادي باوك اليوناني، والذي حصل على جائزة أفضل مدرب في رومانيا الموسم الماضي 2018م.

واستعرض الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مسيرة المدرب التدريبية حيث درب 9 أندية وكانت بداياته التدريبية 2004م عندما تولى تدريب فريق براشوف الروماني وحقق معه لقب بطولة الدوري الروماني للدرجة الثانية ودرب رابيد بوخارست الروماني من 2004-2007م وحقق معه بطولة كأس رومانيا 2006م، و عاد لتدريب براشوف من 2007-2009م و كانت سنة 2008م هي سنة تحقيق الدوري الروماني للدرجة الثانية، ومن عام 2009-2011م درب منتخب بلاده رومانيا ومن عام 2011-2012 درب الجيش القطري وحقق معهم كأس قطر وفي عام 2014م درب بترول الروماني ومن 2014-2017م درب أكزانثي اليوناني، ومن 2017-2018 درب باوك اليوناني وحقق معه بطولتي الدوري والكأس.

يذكر أن المدرب الروماني حقق نتائج جيدة في الموسم الماضي حيث لعب 30 مباراة استطاع الفوز في 26 والتعادل في 4 ولم يذق فريقه طعم الخسارة.