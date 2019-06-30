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84 شهيدًا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في النصف الأول من 2019

84 شهيدًا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في النصف الأول من 2019
weam.co/598366
واس- الوئام

أكد تقرير فلسطيني، اليوم، استشهاد 84 فلسطينيًا، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في النصف الأول من العام 2019.

وأوضح تقرير للتجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين، أن من بين الشهداء، 59 من محافظات غزة، و25 من الضفة، بينهم 8 سيدات و19 طفلا.

وأشار التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين، إلى أن عدد جثامين الشهداء المحتجزة لدى قوات الاحتلال منذ بداية العام، بلغ 12 جثمانا، وبذلك يرتفع عدد الجثامين المحتجزة منذ بداية الثورة الفلسطينية المعاصرة (266) شهيدًا، معظمها مدفونة بما يسمى مقابر الأرقام في منطقة جسر يعقوب داخل أراضي الـ48، وبعضها محتجزة في ثلاجات سجون الاحتلال.

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