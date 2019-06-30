بعد فرنسا.. ألمانيا تسجل رقما قياسيا في درجات الحرارة بنهاية يونيو

وكالات- الوئام

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية، اليوم الأحد تسجيل رقم قياسي في درجات الحرارة في آخر أيام شهر يونيو الجاري.

وأوضحت الهيئة بعد ظهر اليوم في مقرها بمدينة أوفنباخ الألمانية أنه تم تسجيل درجة حرارة بلغت 38.9 درجة مئوية في مدينة باد كرويتس باخ في ولاية راينلاند-بفالتس غربي ألمانيا اليوم الساعة 00ر15 (بالتوقيت المحلي).

وبذلك تم تحطيم الرقم القياسي الذي تم بلوغه هذا الشهر وهو 38.6 درجة مئوية في مدينة كوشن بولاية براندنبورج وفي مدينة باد-موسكاو في ولاية سكسونيا شرقي ألمانيا يوم الأربعاء الماضي.

وقبل تسجيل هذه الدرجات خلال الشهر الجاري، كانت أقصى درجة حرارة تم تسجيلها لشهر يونيو بلغت 38.5 في يومي 27 و28 من هذا الشهر في عام 1947، في بلدة بولرتال في ولاية بادن-فورتمبرج جنوبي ألمانيا.

ولكن الهيئة أشارت إلى أن الوصول للرقم القياسي (الذي حققته ألمانيا من قبل) في درجات الحرارة بقيمة 3ر40 درجة مئوية يظل غير منظور في الوقت الحالي.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية أنه يمكن للمواطنين في ألمانيا توقع انخفاض درجات الحرارة نوعا ما خلال هذا الأسبوع.

وأوضحت الهيئة أن درجات الحرارة ستنخفض إلى أقل من 30 درجة مئوية حتى الثلاثاء المقبل.

وكانت فرنسا سجلت أعلى درجة حرارة في تاريخها بلغت 44.3 درجة مئوية.