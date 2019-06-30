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المدربون الرومان طريق #الهلال للمنصات الآسيوية!

المدربون الرومان طريق #الهلال للمنصات الآسيوية!
weam.co/598371
عبدالعزيز السديري-الرياض
أتمت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل مساء البارحة في العاصمة الفرنسية باريس تعاقدها مع المدرب الروماني رازفان لوشيسكو لاستلام الدفة الفنية للفريق الأول لكرة القدم.
ويعد رازفان خامس مدربٍ روماني يشرف على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي؛ بعد بلاتشي ويوردانيسكو وكوزمين أولاريو وريجيكامب.
وحقق المدربون الرومان خلال فتراتهم التدريبية مع الهلال إحدى عشر بطولة، كان أبرزها السوبر الآسيوي عام 2000 بقيادة بلاتشي وكاس آسيا لأبطال الدوري بقيادة يوردانيسكو 2001.
فيما تعتبر التجربة الأخيرة للرومان في دكة الهلال للنسيان ولاسيما بعد خسارة نهائي دوري أبطال آسيا ونهائي كأس ولي العهد عام 2015، مما تسبب في إقالة المدرب ريجيكامب.

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