لبنان.. إطلاق نار على موكب وزير شؤون النازحين.. ومقتل 2 من مرافقيه

أطلق مجهولون النار على موكب وزير الدولة اللبناني لشؤون النازحين صالح الغريب مما أسفر عن مقتل 2 من مرافقيه وإصابة آخرين في توترأمني في محافظةجبل لبنان.

وأجرى رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري اتصالات مع حزبي الاشتراكي والديمقراطي والقوى الأمنية لتهدئة الوضع في جبل لبنان.