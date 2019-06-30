أطلق مجهولون النار على موكب وزير الدولة اللبناني لشؤون النازحين صالح الغريب مما أسفر عن مقتل 2 من مرافقيه وإصابة آخرين في توترأمني في محافظةجبل لبنان.
وأجرى رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري اتصالات مع حزبي الاشتراكي والديمقراطي والقوى الأمنية لتهدئة الوضع في جبل لبنان.
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لبنان.. إطلاق نار على موكب وزير شؤون النازحين.. ومقتل 2 من مرافقيه
أطلق مجهولون النار على موكب وزير الدولة اللبناني لشؤون النازحين صالح الغريب مما أسفر عن مقتل 2 من مرافقيه وإصابة آخرين في توترأمني في محافظةجبل لبنان.