الوزراء اليمني يدين استمرار مليشيا الحوثي الاعتداء على الأهداف المدنية في السعودية

الوئام - واس

جدد مجلس الوزراء اليمني إدانته لاستمرار تصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران وبإيعاز منها، واستمرار الأعمال العدوانية للميليشيا الحوثية من خلال إطلاق الطائرات المسيرة على مواقع مدنية في المملكة العربية السعودية ومحاولاتها لضرب أهداف مدنية.

ونوه المجلس – في اجتماع استثنائي له في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن برئاسة معين عبد الملك – بنجاح تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراض وإسقاط الطائرات المسيرة الإيرانية قبل وصولها إلى أهدافها وخططها لاستهداف المدنيين والمناطق السكنية وآخرها مساء أمس السبت، إذ تم اعتراض وإسقاط طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيا الحوثي من صنعاء إحداهما باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين في منطقة عسير، والأخرى باتجاه جازان.

واتهم نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بالتضليل واستغلال الملف الإنساني لتنفيذ أجندتها في التعبئة والتحريض ضد اليمنيين ودول تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وشدد الفريق محسن خلال لقائه في الرياض بوزير حقوق الإنسان في الحكومة الشرعية محمد عسكر، على مضاعفة الجهود لرصد وكشف الانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران بحق اليمنيين، مشيدًا بالجهود المبذولة في هذا الإطار ومنها نشاط المنظمات المختلفة العاملة في هذا المجال الهادف إلى رصد وتوثيق أعمال الانتهاكات الحقوقية من قبل الإرهابيين الحوثيين.