إطلاق وابل من الرصاص على سيارة وزير لبناني ومقتل اثنين

الوئام - متابعات

قتل مرافقا وزير لبناني الأحد في إطلاق نار على خلفية احتجاجات على زيارة وزير الخارجية جبران باسيل لمنطقة ذات غالبية درزية في جبل لبنان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية الرسمية للإعلام.

وبدأ باسيل، رئيس “التيار الوطني الحر” وصهر رئيس الجمهورية ميشال عون، الأحد زيارة لمنطقة عاليه في جبل لبنان. ورافقت الزيارة احتجاجات في بعض البلدات من قبل مناصرين للحزب التقدمي الاشتراكي، المناهض لباسيل.

وأغلق البعض عدداً من الطرق المؤدية إلى بلدة كفرمتى، التي كان من المفترض أن يزورها باسيل قبل أن يقرر عدم إكمال جولته نتيجة التوتر الحاصل.

إلا أنه وأثناء مرور موكب وزير المهجرين صالح الغريب، الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي اللبناني المتحالف مع باسيل، في بلدة البساتين “حصل احتكاك تبعه إطلاق نار”، بحسب الوكالة الوطنية.

وأفادت الوكالة أن “ثلاثة من مرافقي الغريب، وشخصاً من (الحزب التقدمي الاشتراكي)، أصيبوا في إطلاق نار بين قبرشمون والبساتين”، ثم قضى اثنان من المرافقين متأثرين بجروحهما.

وقال الغريب للوكالة الوطنية “كنا في طريقنا وفوجئنا بوابل من الرصاص”. وفي تصريح لأحد القنوات التلفزيونية اللبنانية، قال إن ما حصل هو “محاولة اغتيال شرعية”.

إلا أن أهالي من البلدة والحزب التقدمي الاشتراكي اتهموا مرافقي الوزير بالمبادرة إلى إطلاق النار لفتح الطريق.