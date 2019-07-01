القوات الليبية تعلن التعبئة والنفير العام على كامل ليبيا ردا على التهديدات التركية

الوئام - متابعات

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح بصفته قائدا للقوات الليبية، الأحد، حالة التعبئة والنفير العام على كامل ليبيا ردا على التهديدات التركية.

وعمت تركيا أن الجيش الليبي اعتقل 6 أتراك، مهددة “برد قوي” في حال لم يتم الإفراج عنهم، وذلك بعد يوم من كشف الجيش الليبي أدلة تؤكد تورط تركيا في دعم إرهابيين بليبيا.

أكد المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، العقيد أحمد المسماري، اليوم الأحد، أن قوات الجيش الليبي قامت باعتقال تركيين اثنين بسبب دعم أنقرة لـ “الميليشيات” الإرهابية المسلحة المتواجدة في طرابلس.

جاء ذلك بعد أن أسقط الجيش الليبي طائرة تركية مسيرة بمطار معيتيقة الدولي مما أدي إلي توقف حركة الملاحة في المطار.

وكان اللواء محمد المنفور آمر غرفة عمليات سلاح الجو بالجيش الوطني الليبي، أكد في وقت سابق أن قوات الجيش قصفت طائرة تركية مسيرة على مدرج مطار معيتيقة كانت تستعد لتنفيذ طلعة قتالية.

في وقت سابق قال المسماري إن تركيا تدعم جماعات إرهابية في ليبيا، مشيرًا إلى أن الجيش لا يعلم باعتقال أي أتراك، ردًا على مزاعم وزارة الخارجية التركية بأن الجيش الليبي ألقى القبض على 6 أتراك شرق الأراضي الليبية، مهددة الجيش بـ”رد قوي” حال لم يتم الإفراج عنهم.

وتابع المسماري أنه في حال اعتقال أي شخص تركي فسيصدر بيانا رسميا لتوضيح الموقف.