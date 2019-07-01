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بسبب الاتربة والغبار

طقس اليوم: تدني الرؤية الأفقية في الرياض ونجران

طقس اليوم: تدني الرؤية الأفقية في الرياض ونجران
weam.co/598417
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض ومنطقة نجران تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية كذلك على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى الباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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