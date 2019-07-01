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أبدى أسفه لانحراف المسيرات عن أهدافها

العسكري السوداني: لن نسمح بالإخلال بالأمن والتعرض لحياة المواطنين

العسكري السوداني: لن نسمح بالإخلال بالأمن والتعرض لحياة المواطنين
weam.co/598423
الخرطوم- الوئام:

أصدر المجلس العسكري الانتقالي في السودان بيانا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين اتهم فيه قوى الحرية والتغيير بالاخلال بالتزاماتها التي تعهدت بها قبل انطلاق مظاهرات يوم الأحد، مؤكدا في الوقت ذاته بأنه لن يسمح بالإخلال بالأمن والتعرض لحياة المواطنين وممتلكاتهم.

وجاء في البيان المتلفز عبر قناة السودان، والذي تلاه الفريق أول ركن جمال الدين عمر محمد إبراهيم عضو المجلس العسكري رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس العسكري السوداني، بأن قوى الحرية والتغيير قامت بتحريض المتظاهرين لإنحراف المسيرات عن أهدافها واعادة تحريكها صوب الميادبن وتجاوز القوات النظامية وعبور الجسور للوصول إلى القصر الجمهوري وساحة القيادة العامة.

وأكد أن القوات النظامية التزمت بضبط النفس لكن بعض المتظاهرين قاموا بقذف القوات النظامية بالحجارة، مشيرا إلى مقتل وإصابة عدد من أفراد القوات النظامية والشرطة والمواطنين، موضحا أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وأبدى المجلس العسكري أسفه لانحراف المسيرات عن أهدافها، مشيرا إلى أن أمله كان التوصل لاتفاق سياسي نهائي الأسبوع المقبل.

وحمل المجلس في بيانه قوى الحرية والتغيير المسؤولية الكاملة لهذه التجاوزات والخسائر بين القوات النظامية والمواطنين.

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