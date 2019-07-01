تصريحات متناقضة لوزير النفط الايراني حول التعاون في أوبك

فيينا - الوئام:

نُقل عن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه قوله اليوم الاثنين إن أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول(أوبك) لا بد وأن يتوحدوا وأضاف أن طهران تؤيد التعاون مع الدول المصدرة للنفط من خارج أوبك.

وقال زنغنه في تقرير للموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية (شانا) قبل مغادرته طهران لحضور اجتماع أوبك في فيينا ” بدون

الوحدة بين أعضاء أوبك سيكون التخطيط للتعاون بين دول أوبك والدول غير الأعضاء أوبك غير مجد.

وقال: إيران تؤيد التعاون مع الدول غير الأعضاء في أوبك ولكن التفاهمات مع الدول غير الأعضاء في أوبك ستكون غير مجدية ولا توجد فرصة للتعاون”.