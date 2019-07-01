التعليقات: 0

التفاهمات ستكون غير مجدية

تصريحات متناقضة لوزير النفط الايراني حول التعاون في أوبك

تصريحات متناقضة لوزير النفط الايراني حول التعاون في أوبك
weam.co/598426
فيينا - الوئام:

نُقل عن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه قوله اليوم الاثنين إن أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول(أوبك) لا بد وأن يتوحدوا وأضاف أن طهران تؤيد التعاون مع الدول المصدرة للنفط من خارج أوبك.

وقال زنغنه في تقرير للموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية (شانا) قبل مغادرته طهران لحضور اجتماع أوبك في فيينا ” بدون
الوحدة بين أعضاء أوبك سيكون التخطيط للتعاون بين دول أوبك والدول غير الأعضاء أوبك غير مجد.

وقال: إيران تؤيد التعاون مع الدول غير الأعضاء في أوبك ولكن التفاهمات مع الدول غير الأعضاء في أوبك ستكون غير مجدية ولا توجد فرصة للتعاون”.

 

روابط ذات صلة

الفالح: هناك إجماع في أوبك على تمديد خفض الإنتاج

الفالح: هناك إجماع في أوبك على تمديد خفض الإنتاج

أوبك وحلفاؤها يناقشون سياسة الإنتاج خلال النصف الثاني من 2019

أوبك وحلفاؤها يناقشون سياسة الإنتاج خلال النصف الثاني من 2019

أرامكو السعودية تحدد سعر بروبان يوليو عند 375 دولارًا للطن

أرامكو السعودية تحدد سعر بروبان يوليو عند 375 دولارًا للطن

اليابان تشيد بجهود السعودية للحد من اعتمادها على النفط

اليابان تشيد بجهود السعودية للحد من اعتمادها على النفط

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>