التعليقات: 0

على بند الأجور والمستخدمين

تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين في صحة عسير

تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين في صحة عسير
weam.co/598427
ابها- الوئام:

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير عن توفر 61 وظيفة شاغرة للرجال والنساء على بند الأجور والمستخدمين في محافظات ومراكز منطقة عسير.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف المتاحة هي: سائق – مراسل – خادم صحي – خادمة – عامل فني أو حرفي – عامل بند أجور الفئة (أ).

ومن ضمن الشروط أن يكون المتقدم/مة سعودي الجنسية واثبات السكن في منطقة عسير وأن لايقل عمر المتقدم عن17 سنة مع ضرورة ارفاق جميع المستندات بشكل واضح ودقيق وعدم المطالبه بالنقل اوالتكليف في حاله ترشحه.

أن لايكون متقاعد من وظيفه مدنيه اوعسكريه والمؤهل الثانويه العامه فما دون مع ضرورة وجود رخصة قيادة سارية المفعول (لوظائف سائق).

وسيتم التقديم من الرابط التالي: http://jobs.ah.gov.sa

وذلك اعتباراً من اليوم الأحد الموافق ٢٧ شوال ١٤٤٠هـ و يستمر لمدة ٣ أيام.

روابط ذات صلة

وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للحياة الفطرية

وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للحياة الفطرية

شاهد التفاصيل: 758 وظيفة بالقوات البرية السعودية

شاهد التفاصيل: 758 وظيفة بالقوات البرية السعودية

التعليم ترشح 10325 مواطناً ومواطنةً لشغل الوظائف التعليمية وتدعوهم للمقابلة

التعليم ترشح 10325 مواطناً ومواطنةً لشغل الوظائف التعليمية وتدعوهم للمقابلة

صحة عسير تعلن طرح ٦١ وظيفة من وظائف المستخدمين والبنود

صحة عسير تعلن طرح ٦١ وظيفة من وظائف المستخدمين والبنود

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>