تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين في صحة عسير

ابها- الوئام:

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير عن توفر 61 وظيفة شاغرة للرجال والنساء على بند الأجور والمستخدمين في محافظات ومراكز منطقة عسير.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف المتاحة هي: سائق – مراسل – خادم صحي – خادمة – عامل فني أو حرفي – عامل بند أجور الفئة (أ).

ومن ضمن الشروط أن يكون المتقدم/مة سعودي الجنسية واثبات السكن في منطقة عسير وأن لايقل عمر المتقدم عن17 سنة مع ضرورة ارفاق جميع المستندات بشكل واضح ودقيق وعدم المطالبه بالنقل اوالتكليف في حاله ترشحه.

أن لايكون متقاعد من وظيفه مدنيه اوعسكريه والمؤهل الثانويه العامه فما دون مع ضرورة وجود رخصة قيادة سارية المفعول (لوظائف سائق).

وسيتم التقديم من الرابط التالي: http://jobs.ah.gov.sa

وذلك اعتباراً من اليوم الأحد الموافق ٢٧ شوال ١٤٤٠هـ و يستمر لمدة ٣ أيام.