65 مصابا بينهم 9 أطفال في انفجار قوي وسط العاصمة الأفغانية كابول

كابول - الوئام:

أعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية، اليوم، إصابة ما لايقل عن 65 شخصا، إثر انفجار سيارة مفخخة ووقوع هجوم في العاصمة الأفغانية كابول، وقد جرى نقل المصابين للمستشفيات.

ويشار إلى أنه من بين المصابين تسعة أطفال.

وقال وحيد الله مايار المتحدث باسم وزارة الصحة ” جميع المصابين يتلقون العلاج المطلوب”.

وكتب نصرت رحيمي المتحدث باسم الداخلية الأفغانية تغريدة قال فيها إن سيارة مفخخة انفجرت أولا في شرق مدينة كابول، مضيفا أن الانفجار تبعه اقتحام عدد من المهاجمين مبنى.

وقال رحيمي إن وحدة الشرطة الخاصة طوقت المنطقة، وتجرى الجهود حاليا لإنهاء الهجوم.

وقال صحفي محلي نقلا عن مصادره إنه تم استهداف منشآه تابعة لوزارة الدفاع الأفغانية. وأضاف الصحفي عزيز أحمد تاسال إن عدد من المهاجمين يطلقون النار في المنطقة، وقد وصلت القوات الأمنية للمنطقة وبدأت إجراء عملية تمشيط.

وقد تضرر عدد من المباني في المنطقة من الانفجار.

وقالت قناة شمس هاد المحلية، التي أوقفت بثها على الفور بعد التفجير، إن المنطقة شهدت وقوع انفجارين، كما سُمع دوي إطلاق نار.

وقال شمس اميني ، المتحدث باسم اتحاد الكرة الأفغاني إن أول انفجار وقع خارج بوابة مبنى الاتحاد.

وأضاف أن بعض من زملائه أصيبوا في الانفجارات، ولكن لم يعرف بعد حجم الخسائر البشرية بالتحديد.

ولم تعلن أي جماعة بعد مسؤوليتها عن الهجوم حتى الان.

ويذكر أن أكثر من 50 شخص قتلوا وأصيب 352 آخرين في أكثر من عشر هجمات شهدتها كابول منذ بداية العام.