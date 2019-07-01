بالصور.. إزالة تعديات بحي النورية ووادي جليل بمكة المكرمة

مكة - الوئام - محمد السويهري:

تمكن مراقبو لجنة التعديات ببلدية العمرة الفرعية، بالتعاون مع إدارة الضبط الإداري، من إزالة تعديات وإحداثات بنطاق البلدية، حيث ضبطت اللجنة عدداً من المخالفين أثناء قيامهم بتسوير أراضٍ وإحداث ابنيه بطرق مخالفة وعشوائية على مواقع لا يملكون عليها صكوكاً شرعية.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس عمر المالكي أن الإزالة شملت تعديات على أراضيٍ متفرقة بمنقطة (النوريّة) حيث تم إزالة (6) أراضٍ مسورة بمساحة إجمالية بلغت (5) آلاف م2، وتمت إزالتها إزالة كلية.

وفي سياقٍ آخر، وضمن جهود الأمانة للمحافظة على الممتلكات العامة، أزالت لجنة التعديات ببلدية المعابدة الفرعية عدداً من الأراضي المسورة بحي وادي جليل بمكة المكرمة، حيث تمت إزالتها إزالة كلية.

وأكد رئيس بلدية العمرة الفرعية، أن البلدية لن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات، وستواصل مهامها في إزالة أي مواقع تعديات دون تأخر أو تهاون، مشيراً الى أن هناك توجيهات صادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات وإزالة أي تعديات على الاراضي والممتلكات العامة، لافتاً الى أن البلدية كثفت الفرق الميدانية التى تعمل على مراقبة كافة الأحياء والمخططات السكنية في هذه المناطق للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية.