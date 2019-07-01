فلكية جدة: الأرض فـي أبعد مسافة من الشمس.. الجمعة

جدة- الوئام:

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة ان الكرة الأرضية تصل يوم الجمعة 5 يوليو 2019 إلى أبعد نقطة ” الأوج ” في مدارها حول الشمس هذه العام عند الساعة 1:10 بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية (10:10 مساء الخميس بتوقيت غرينتش).

ومن المفارقات أن الأرض تقع في أبعد نقطة من الشمس في منتصف فصل الصيف بالنصف الشمالي للكرة الارضية وهذا يخبرنا بأن المسافة من الشمس ليست السبب في حدوث الفصول الأربعة.

فالكرة الارضية تتحرك في مدار دائري الشكل تقريباً حول الشمس، لذلك فإن المسافة بين الأرض والشمس لا تتغير كثيراً ، فالأرض الآن على مسافة حوالي 5 مليون كيلومتر أبعد من الشمس مما ستكون عليه بعد ستة اشهر من الآن ، هذا بالمقارنة بمتوسط المسافة من الشمس البالغ حوالي 150 مليون كيلومتر .

وهذه السنه ستكون الارض في أبعد نقطة من الشمس على مسافة 152,104,285 كيلومتر مقارنه بالعام الماضي عندما وقعت الأرض في “الاوج” في السادس من يوليو حيث كانت اقرب قليلا على مسافة 152,095,566 كيلومتر.

من ناحية أخرى يرجع سبب حدوث الفصول الأربعة لميلان محور دوران الأرض البالغ 23,4 درجة ، فنحن الآن نعيش فصل الصيف بسبب أن الأرض في موقع من مدارها حيث الجزء الشمالي يميل معظمة باتجاه الشمس في حين أن النصف الجنوبي يميل بعيداً عن الشمس لذلك هناك فصل الشتاء.

وبرغم أن المسافة المتغيرة بين الأرض والشمس ليست السبب في حدوث الفصول إلا أنها تؤثر في طول مدتها ، فعندما تكون الأرض بعيدة عن الشمس ” كما هو الآن” فإن الأرض تتحرك بشكل بطئ حول الشمس وهذا يجعل الصيف أطول الفصول في النصف الشمالي للأرض والشتاء أطول الفصول في النصف الجنوبي.