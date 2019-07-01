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بمختلف درجات السلك القضائي

خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية وتعيين 179 قاضيا بوزارة العدل

خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية وتعيين 179 قاضيا بوزارة العدل
weam.co/598477
الرياض - الوئام:

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – أمره الكريم بترقية وتعيين 179 قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

وأوضح معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقيات وتعيينات، يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه – أيده الله – بمرفق القضاء.

وسأل معاليه المولى – عز وجل – أن يَجزيَ خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر – وفقهم الله – في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف المستمد من كتاب الله – عز وجل – وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.

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