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لإجراء أعمال صيانة طارئة

“صحة جدة”: تعليق استقبال الحالات بقسم الأطفال والعناية المركزة بمستشفى الولادة بالمساعدية

“صحة جدة”: تعليق استقبال الحالات بقسم الأطفال والعناية المركزة بمستشفى الولادة بالمساعدية
weam.co/598509
جدة- الوئام

أعلنت الصحة في جدة، بأنه تقرر تعليق استقبال الحالات بقسم الأطفال والعناية المركزة بمستشفى الولادة والأطفال بالمساعدية بتاريخ 28-10-1440هـ. وذلك على خلفية إجراءات أعمال صيانة طارئة لأجزاء من المبنى، ولحين انتهاء اللجان المشكلة بهذا الخصوص من مهامها و لضمان اتخاذ الاجراءات اللازمة لتقديم خدمة مجودة تتماشى مع معايير مقام الوزارة وتحقق المأمول تجاه المرضى والمراجعين وتكفل سلامتهم.

وحتى ذلك الحين فقد جرى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمة للمرضى من خلال تشكيل فرق عمل ومتابعة إدارية وفنية وميدانية والتأكد من جاهزية مستشفى الملك عبدالعزيز، ومستشفى الثغر، ومستشفى العزيزية للأطفال، ومستشفى شرق جدة وذلك لاستقبال الحالات بدلًا من مستشفى المساعدية وتم التنسيق مع كافة القطاعات والجهات ذات العلاقة بالمحافظة بهذا الخصوص.

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