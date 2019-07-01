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خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً برئيس جمهورية كازاخستان

خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً برئيس جمهورية كازاخستان
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أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالا هاتفياً اليوم بفخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات السعودية الكازاخستانية وسبل تطويرها، وأوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.

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