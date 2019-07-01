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البرلمان الليبي يطالب جامعة الدول العربية بعقد جلسة طارئة لمناقشة التدخل التركي

البرلمان الليبي يطالب جامعة الدول العربية بعقد جلسة طارئة لمناقشة التدخل التركي
weam.co/598533
واس- الوئام

أكد النائب طلال ميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي، أن اللجنة ستقدم مذكرة رسمية بطلب عقد جلسة طارئة لجامعة الدول العربية خلال الأيام المقبلة.

وأوضح في تصريحات صحفية، أن لجنة الدفاع والأمن القومي تطالب الجامعة العربية بعقد جلسة طارئة لبحث ما وصفه بـ “التدخل التركي” في ليبيا، واتخاذ قرارات حاسمة وإجراءات عاجلة ضد التدخل التركي.

وأكد “الميهوب”، أن المدنيين الأتراك ليسوا مستهدفين، وأن الأمر ينطبق على كل من يهدد أمن ليبيا والليبيين، وعمليات نقل الأسلحة أو المشاركة في القتال أو إدارة العمليات في طرابلس.

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