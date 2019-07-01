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وزير التعليم يبحث مع السفير الأمريكي بالمملكة سبل التعاون في مجالي “البحث والشراكات العلمية”

وزير التعليم يبحث مع السفير الأمريكي بالمملكة سبل التعاون في مجالي “البحث والشراكات العلمية”
weam.co/598539

التقى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في مكتبه اليوم سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة السيد جون بي أبي زيد.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون في مجالات التعليم والبحث والشراكات العلمية، إضافة إلى مناقشة البرامج والخطط التطويرية التي تنفذها مؤسسات التعليم في البلدين، والعمل على تعزيز التعاون بما يخدم المصالح المشتركة الممتدة لأكثر من ثمانية عقود بشكل متزن، انطلقت بوادرها التعليمية مع أول دفعة سعودية رسمية تخرجت من الجامعات الأميركية في عام 1372هـ/ 1952م، وضمت تسعة طلاب فقط؛ ثلاثة لدراسة البكالوريوس، وستة لدراسة الماجستير.

وتأتي غرة محرم من عام 1376هـ الموافق السابع من شهر أغسطس عام 1956م، معلنة افتتاح أول مكتب ثقافي في تاريخ الابتعاث السعودي بأمريكا، أُطلق عليه “المكتب الثقافي السعودي بنيويورك”، لتستمر بعده رحلات الابتعاث للطلبة السعوديين، حتى أصبحت الجامعات  الأمريكية الجهة الأعلى استقطابا لأبناء وبنات المملكة بما يزيد عن 51.083 من إجمالي أعداد المبتعثين الذين يقدر عددهم وفق آخر إحصائية 92.997 مبتعثا من الجنسين.

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