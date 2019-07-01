22 شركة سعودية في مؤتمر الطاقة العالمي بأبوظبي

الوئام - متابعات

تشارك المملكة العربية السعودية بجناح يضم 22 شركة ومؤسسة تعمل بقطاع الطاقة في المعرض المصاحب لمؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين “أبوظبي 2019” الذي يقام تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر/أيلول المقبل، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ووقّعت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، الإثنين، عقد مشاركة مع اللجنة التنظيمية لمؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين أبوظبي 2019 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وبموجبه يتم تخصيص جناح المملكة ضمن المعرض المصاحب للمؤتمر.

وقّع العقد الدكتور مطر النيادي، رئيس اللجنة التنظيمية لمؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين أبوظبي 2019، والدكتور ياسر التركي المستشار في وكالة الوزارة لشؤون الكهرباء بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، بحضور عدد من المسؤولين الإماراتيين والسعوديين.

وقال الدكتور مطر النيادي إن عقد المشاركة الذي تم توقيعه اليوم مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، يمثل إضافة كبيرة لمؤتمر الطاقة العالمي والشركات المشاركة، مشيراً إلى أن قطاع الطاقة في المملكة من القطاعات المهمة على مستوى العالم ومشاركته تحت جناح واحد يضم 22 شركة ومؤسسة سعودية في المؤتمر والمعرض المصاحب، يعطي فرصة كبيرة للمشاركين للتعرف إلى الخبرات السعودية في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف النيادي أن قطاع الطاقة في المملكة العربية السعودية قطاع نامٍ متطور في مختلف المجالات، سواء في النفط والغاز والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، مشيراً إلى البرامج والمبادرات الكثيرة والمهمة التي أبرزتها رؤية المملكة 2030 في ظل اهتمام الجهات والمؤسسات المعنية في المملكة بتنفيذ هذه الرؤية.

وأشار رئيس اللجنة التنظيمية لمؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين أبوظبي 2019 إلى أن المملكة العربية السعودية ستستعرض خبراتها في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى التقنيات والأبحاث السعودية المتطورة فيما يتعلق بالهيدروجين وحجز الكربون وإعادة استخدامه وتطوير بعض السيارات ذات الكفاءة العالية والاستهلاك الأقل من الجازولين والمدن الذكية والمستدامة.

وقال النيادي: “سعداء بمشاركة المملكة العربية السعودية في هذا المؤتمر المهم من خلال وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وقادة الطاقة في المملكة كمتحدثين من بينهم المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وكذلك الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو وعدد من الكوادر السعودية ذات الخبرات الكبيرة في قطاع الطاقة”.

وأكد استعداد اللجنة التنظيمية لاستضافة مؤتمر الطاقة العالمي في الموعد المحدد مع تضافر الجهود الحكومية والخاصة في الإمارات، لإنجاح هذه التظاهرة العالمية على أرض الإمارات.

مشيراً إلى أن هناك أكثر من 50 وزيراً من مختلف دول العالم أكدوا مشاركتهم في المؤتمر حتى الآن ضمن الوفود الحكومية، بالإضافة إلى الرؤساء التنفيذيين ورؤساء الشركات مثل هواوي وتوتال في ظل تنامي عدد الدول المشاركة مثل الصين والهند والبحرين وغيرها من الدول المشاركة.

وأشار النيادي إلى أن مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين أبوظبي 2019 سيناقش جميع الجوانب والموضوعات الخاصة بقطاع الطاقة منها الإنتاج والاستهلاك ورفع كفاءة الطاقة وكذلك القطاعات الأخرى ذات الصلة بقطاع الطاقة مثل التأمين والاتصالات والمواصفات والتمويل والجامعات والشباب والابتكار.

بدوره قال الدكتور ياسر التركي إن استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين أبوظبي 2019 من شأنه أن يجعل المشاركة السعودية متميزة، منوهاً بأهمية قطاع الطاقة في المملكة العربية السعودية، كونه يعد من القطاعات التي تقود وتسهم بشكل كبير في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وأكد التركي حرص القيادة في المملكة العربية السعودية على المشاركة المتميزة في المؤتمر والمعرض المصاحب، مشيراً إلى أن هذه المشاركة السعودية في المؤتمر تعكس عمق العلاقات المتميزة والروابط المتينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعد مؤتمر الطاقة العالمي أكبر تجمع عالمي لمواجهة تحديات الطاقة ورسم ملامح مستقبل صناعة الطاقة في العالم، ويشارك فيه رؤساء دول وقادة قطاع الطاقة وأبرز الخبراء من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة قضايا الطاقة العالمية.