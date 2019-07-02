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كانت على ذمة رئيس البلدية السابق

رئيس بلدية أنقرة يُخصص سيارات حزب أردوغان الفاخرة لزفاف الفقراء

رئيس بلدية أنقرة يُخصص سيارات حزب أردوغان الفاخرة لزفاف الفقراء
weam.co/598587
انقرة- الوئام:

بعد فوزه برئاسة بلدية أنقرة على حساب مرشح حزب العدالة والتنمية، أمر رئيس البلدية الجديد منصور يافاش، بالقطع مع تعود عليه رئيس البلدية السابق المنتمي للحزب الحاكم رغم الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد، من بذخ ورخاء، وأمر بوضع سيارات رئيس البلدية الفاخرة على ذمة فقراء مدينته لنقلهم أثناء الاحتفال بزفافهم.

وأصدر رئيس بلدية أنقرة الجديد القريب حزب الشعب الجمهوري المعارض منصور يافاش، قراراً بتخصيص سيارات الدفع الرباعي التي كانت على ذمة رئيس البلدية السابق المنتمي لحزب العدالة والتنمية مليح كوكجك، ليستخدمها الأتراك الفقراء في حفلات الزفاف، وذلك في انتظار التخلص منها بمزاد علني لبيعها، وتحويل عوائدها إلى خزينة البلدية، وفق ما أوردت صحيفة “زمان” التركية، الإثنين.

وقال منصور يافاش، في هذ الإطار: هناك أربع سيارات دفع رباعي، إحداها مصفحة. تكلفتها حوالي مليون ليرة تركية، ثلاث منها على ذمة رئيس بلدية أنقرة السابق مليح كوكجك بشكل شخصي. لكننا طلبنا استردادها مع سائقيها، لبيعها. لا نحتاجها.

وقال يافاش على موقع تويتر “مهمتنا ووظيفتنا أن نعطي للشعب ما له. على الجميع أن يعلم جيداً أن عليه إعادة الأمانة التي أخذها من الشعب له مرة أخرى”.

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