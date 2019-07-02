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“مسام” ينتزع 600 لغم زرعتها ميليشيا الحوثي خلال الأسبوع الرابع من يونيو

“مسام” ينتزع 600 لغم زرعتها ميليشيا الحوثي خلال الأسبوع الرابع من يونيو
weam.co/598602
متابعات- الوئام

تمكن مشروع مسام لنزع الألغام، من نزع 600 لغم زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية خلال الأسبوع الرابع من يونيو الماضي.

وقال مدير المشروع أسامة القصيبي، أن الفرق الميدانية نزعت 268 لغمًا مضادًا للدبابات و4 ألغام مضادة للأفراد، وفقًا لما ذكره موقع “سبتمبر نت” أمس الإثنين.

وأضاف “القصيبي”، أن الفرق نزعت أيضًا خلال الأسبوع الماضي 330 ذخيرة غير منفجرة وعبوتان ناسفتان، لافتًا إلى أن إجمالي ما تم نزعه منذ بداية يونيو وحتى الـ27 منه 1839 لغمًا وذخيرة غير منفجرة.

وأكد أن مجموع ما تم نزعه منذ انطلاق المشروع قبل عام وحتى 27 يونيو الماضي 74115 تنوعت بين ألغام، عبوات ناسفة، وذخائر غير منفجرة.

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