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بذكرى استقلال بلاده

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية بيلاروس

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية بيلاروس
weam.co/598604
الرياض- الوئام:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس اليكساندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروس بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية بيلاروس الصديق اطراد التقدم والازدهار.

من جهة اخرى بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس اليكساندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروس بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجيا لحكومة وشعب جمهورية بيلاروس الصديق المزيد من الرقي والازدهار.

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