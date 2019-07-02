الذهب يرتفع بفضل مخاوف النمو العالمية

لندن- الوئام:

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء إثر هبوط حاد في الجلسة السابقة، فيما يخشى مستثمرون من حدوث تباطؤ اقتصادي وسط بيانات ضعيفة لقطاع الصناعات التحويلية عالميا وتوترات تجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وزادت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1391.07 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0603 بتوقيت جرينتش

بعد أن نزل 1.8 بالمئة في الجلسة السابقة في أكبر خسارة يومية من حيث النسبة المئوية منذ نوفمبر تشرين الثاني 2016.

وصعد الذهب في العقود الآجلة الأمريكية 0.4 بالمئة إلى 1394.4 دولار للأوقية.

وقالت مارجريت يانج يان محللة السوق في سي.إم.سي ماركتس “عاد الخلاف التجاري لصدارة المشهد اليوم وتحول المتعاملون من الولايات المتحدة والصين إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي”.

وأمس الاثنين، كثفت الولايات المتحدة الضغط على أوروبا بشأن الخلاف على دعم الطائرات ،وهددت بفرض رسوم على سلع إضافية من الاتحاد الأوروبي بقيمة أربعة مليارات دولار فضلا عن سلع بقيمة 21 مليار أعلنت فرض رسوم عليها في أبريل نيسان.

في غضون ذلك، انكمشت أنشطة المصانع في معظم أنحاء أوروبا وآسيا في يونيو حزيران، بينما سجل نمو قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة ضعفا، مما يُبقي ضغوطا على صانعي السياسات لتفادي حدوث ركود.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.3 بالمئة إلى 15.17 دولار للأوقية، بينما زاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1548

دولارا. وربح البلاتين 0.8 بالمئة إلى 836.68 دولار بعد أن لامس أعلى مستوى في سبعة أسابيع تقريبا يوم الاثنين.