تقنية جديدة تحول الهواتف الذكية إلى أجهزة لاسلكية.. تعرف عليها

متابعات- الوئام

أطلقت شركة أوبو تقنية جديدة تتيح لأصحاب الهواتف الذكية الحديثة استعمال أجهزتهم الجوالة كأجهزة لاسلكي تقليدية، وهي تقنية “MeshTalk”.

وتضم التقنية اتصالا لامركزي من النهاية إلى النهاية بين الهواتف الذكية في مسافات تصل إلى 3 كيلو مترات، وسط توقعات بأن تكون التغطية أكبر من ذلك بكثير في المناطق الحضرية أو مع الحشود الكبيرة، نظرا لاستعمال الأجهزة الجوالة للمستخدمين الآخرين كمحطة ترحيل.

ويتم تطبيق تقنية MeshTalk عن طريق شبكة WLAN لاسلكية موزعة من هاتف جوال، ولن تكون هناك حاجة للمحطات الأساسية كما هو الحال مع الاتصالات الهاتفية الجوالة.

وأكدت شركة أوبو أن تقنية MeshTalk ليس لها آثار سلبية على بطارية الهاتف الذكي، ومن ضمن سيناريوهات استخدام هذه التقنية أشارت الشركة الصينية إلى أنه يمكن استعمالها في المناطق، التي لا تتوفر بها تغطية لشبكات الاتصالات الهاتفية الجوالة، أو في حالات التحميل الشديد على شبكات الاتصالات.