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“تعليم رجال ألمع” تعلن عن عدد من الوظائف الشاغرة

“تعليم رجال ألمع” تعلن عن عدد من الوظائف الشاغرة
weam.co/598627
الطائف- الوئام- عبدالله العازمي

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة رجال ألمع في منطقة عسير، عن توفر وظائف شاغرة على بند الأجور الفئة (أ) وبند الأجور (المرتبة 31) على النحو التالي:

– وظائف على بند الأجور الفئة أ (عدد 1)
– وظائف على بند المستخدمين المرتبة 31 (عدد 7)

الشروط:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– أن يكون مسجلًا في نظام ساعد بوزارة الخدمة المدنية.
– أن لا يقل العمر عن 25 سنة.
– إرفاق ما يثبت السكن في محافظة رجال ألمع.
– أن لا يكون من أصحاب السوابق.
– ألا يستلم راتب تقاعدي.

طريقة التقديم:

التقديم من خلال تعبئة النموذج على الرابط: http://bit.ly/2KQQOxJ من اليوم الإثنين 1440/10/25هـ حتى السبت الموافق 1440/11/3هـ.

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