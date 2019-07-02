“تعليم رجال ألمع” تعلن عن عدد من الوظائف الشاغرة

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة رجال ألمع في منطقة عسير، عن توفر وظائف شاغرة على بند الأجور الفئة (أ) وبند الأجور (المرتبة 31) على النحو التالي:
– وظائف على بند الأجور الفئة أ (عدد 1)
– وظائف على بند المستخدمين المرتبة 31 (عدد 7)
الشروط:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– أن يكون مسجلًا في نظام ساعد بوزارة الخدمة المدنية.
– أن لا يقل العمر عن 25 سنة.
– إرفاق ما يثبت السكن في محافظة رجال ألمع.
– أن لا يكون من أصحاب السوابق.
– ألا يستلم راتب تقاعدي.
طريقة التقديم:
التقديم من خلال تعبئة النموذج على الرابط: http://bit.ly/2KQQOxJ من اليوم الإثنين 1440/10/25هـ حتى السبت الموافق 1440/11/3هـ.